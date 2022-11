Chelsea : la story osée de Hakim Ziyech

Hakim Ziyech a republié une vidéo qui risque de faire enrager dans les travées de Stamford Bridge. L'ailier marocain de 29 ans est arrivé il y a un peu plus de deux ans à Chelsea en provenance de l'Ajax Amsterdam. Et 90 matches plus tard, l'international marocain qui ne joue quasiment plus depuis le début de saison vient de faire une bourde.

En effet le joueur a partagé une "story" Instagram de son ancien club. Une vidéo où on le voit marquer son superbe coup franc excentré côté droit en C1 face à... Chelsea. Pas sûr que cela plaise aux dirigeants et aux supporters.