Monaco - OM : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

Très bon ce samedi soir, Mattéo Guendouzi a participé à la belle victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'AS Monaco (0-2). Un succès qui permet aux Phocéens de monter provisoirement sur le podium de la Ligue 1 et qui serait le plus beau match depuis le début de la saison, selon le meneur de jeu olympien.

La suite après cette publicité

«Oui je trouve qu’on a fait le meilleur match depuis le début de la saison, sur la première mi-temps, on a montré une très grosse présence athlétique, on a montré un très beau visage surtout en première et puis on est resté focus, a-t-il expliqué au micro de Canal+. Ça me fait plaisir pour Bamba (Dieng), il avait à cœur de prouver surtout après ces deux occasions loupées, je suis content pour lui surtout que c’est un jeune joueur, on a un onze titulaires, mais aussi des entrants qui sont performants, donc c’est bien pour l’équipe.»