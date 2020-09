Betis-Real Madrid : Manuel Pellegrini enrage contre l'arbitrage et risque gros

« On a été supérieur au Real Madrid en première période. Nous sommes sur le bon chemin. Après ça a été plus équilibré, et avec le penalty et l'expulsion, on ne peut pas vraiment juger. C'était trop, la VAR, le pénalty, l'expulsion. [...] On me dit qu'avant le penalty il y un hors-jeu de Mayoral évident, qui n'a pas été pris en compte. Lutter contre le Real Madrid, l'arbitre et la VAR c'est très compliqué ». Tels étaient les propos de Manuel Pellegrini après la défaite de son équipe, le Betis, contre le Real Madrid samedi soir (2-3).

Des déclarations qui risquent de coûter cher au tacticien chilien, passé par le banc du Santiago Bernabéu lors de la saison 2009/2010. Comme l'explique l'émission El Chiringuito de Jugones, la Fédération Espagnole de Football a transmis le dossier à son Comité de Compétition, en charge de sanctionner les joueurs et les entraîneurs. Il risque même jusqu'à quatre rencontres de suspension.