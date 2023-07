Angleterre U21 - Espagne U21 : les compositions officielles

Quelle nation a les meilleurs espoirs ? Ce samedi, l’Angleterre U21 et l’Espagne U21 s’affrontent à l’Adjarabet Arena en Géorgie pour la finale de l’Euro Espoirs 2023. S’ils sont, en remportant tous leurs matches sans encaisser de but, favoris de la compétition, les Anglais vont se frotter à des Espagnols remplis de confiance après leur demi-finale remportée 5-1 face à l’Ukraine. La finale est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Lee Carsley, sélectionneur de l’Angleterre, procède à un changement dans son onze en titularisant Aarons aux dépens de Thomas en défense. Palmer, Smith Rowe, Gibbs White et Angel Gomes, le milieu lillois, démarrent également. En face, Santiago Denia, sélectionneur de l’Espagne, fait confiance en son onze et reconduit le même qu’en demi-finale avec notamment Sancet, Sergi Gomez et Abel Ruiz.

À lire

L’Angleterre met la pression à l’Espagne dans cette finale de l’Euro U21 !

Les compositions officielles :

Angleterre : Trafford - Garner, Colwill, Harwood-Bellis, Aarons - Palmer, Gomes, Jones, Smith Rowe - Gibbs White, Gordon,

Espagne : Arnau Tenas - V. Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda - Blanco, Baena - Rodri, Sancet, S. Gomez - Abel Ruiz