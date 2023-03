L’Atlético donne des nouvelles de Memphis Depay

La suite après cette publicité

Memphis Depay a vécu une soirée très paradoxale ce lundi. Buteur lors de la victoire des Pays-Bas face à Gibraltar (3-0), le joueur de l’Atlético de Madrid a également ressenti une gêne à la cuisse à l’heure de jeu. Conséquence, l’ancien Barcelonais a dû quitter ses coéquipiers avant le coup de sifflet final. Après la rencontre, le joueur de 29 ans n’a pas caché son dépit. «C’est une saison difficile pour moi, c’est très dur mentalement. C’est peut-être la saison la plus difficile de ma carrière jusqu’à présent. Malheureusement, des moments comme cette blessure font partie d’une carrière. Je revivrai probablement de bonnes choses» a-t-il notamment confié.

De retour à Madrid, Memphis Depay a passé une nouvelle batterie de tests médicaux à la Clinique Université de Navarra. Les examens ont d’ailleurs révélé une blessure musculaire à la cuisse qui devrait l’éloigner des terrains pendant un petit moment. «L’attaquant néerlandais a commencé des séances de physiothérapie et de rééducation et est en attente d’évolution» peut-on lire dans le communiqué du club madrilène. Une bien mauvaise nouvelle pour Memphis Depay et l’Atlético alors que l’ancien Barcelonais commençait à retrouver des sensations ces dernières semaines.

À lire

Maroc : Sofyan Amrabat veut rejoindre le Barça