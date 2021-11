Chelsea : Thomas Tuchel inquiété par la convocation de Christian Pulisic

En conférence de presse après le match nul concédé à domicile face à Burnley, l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a confié sa préoccupation quant à la convocation de l'ailier Christian Pulisic pour la trêve internationale avec les Etats-Unis, et ce malgré sa blessure : «j'espère qu'ils ne le sollicitent pas trop et qu'ils sont assez responsables. Christian ressent encore une certaine douleur. C'est une question de gestion de la douleur. Il ne s'agit pas d'une rechute ou d'une nouvelle blessure. C'est juste encore douloureux. Il a fait de gros efforts».

Le technicien allemand a également livré l'inquiétude de son joueur de 23 ans pour les prochaines échéances à venir des Blues, notamment en Ligue des Champions : «il veut désespérément revenir. Nous avions besoin de lui. C'était un bon début pour lui à Malmö. Il a joué 10 minutes. Nous sommes un peu inquiets. J'espère que tout le monde, y compris lui-même, est responsable et qu'il ne se laisse pas emporter par ses émotions en aidant son pays à gagner un match très important. Espérons que tout se passe bien et que les minutes lui feront du bien, et qu'il reviendra plus fort.»