Craig Dawson prêté avec option d'achat à West Ham

Le mercato est fermé depuis une semaine mais en Angleterre, on peut encore faire ses emplettes entre différentes divisions jusqu'au 16 octobre. West Ham en profite car en parallèle des négociations avec Brentford pour Saïd Benrahma, le club de Londres vient de faire venir Craig Dawson (30 ans).

Le défenseur anglais est prêté avec option d'achat par Watford, qui est redescendu en Championship en fin de saison dernière. Le latéral droit possède une solide expérience du haut de ses 184 matches de Premier League (14 buts).

We are pleased to announce the signing of defender Craig Dawson on a season-long loan from Watford.