PL : le plus beau but du mois pour Allan Saint-Maximin

La Premier League profite des funérailles de la Reine Elizabeth II pour décerner ses trophées pour le mois d'août. Après Erling Haaland joueur du mois et Mikel Arteta manager du mois, voici venu le moment d'attribuer le prix du plus beau but du mois d'août.

La suite après cette publicité

Et c'est le Français Allan Saint-Maximin qui remporte le trophée ! L'attaquant de Newcastle arrive en tête des sondages grâce à un petit bijou de volée du pied droit, inscrit à la 90e minute, face à Wolverhampton. Un but synonyme d'égalisation. La passe du Loup Hwang est parfaite, l'équilibre de Saint-Maximin l'est tout autant. Allo, Didier Deschamps ?