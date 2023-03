Tottenham : tout le monde en a ras-le-bol d’Antonio Conte

La suite après cette publicité

Mercredi soir, le choc opposant le Bayern Munich au Paris Saint-Germain était au menu en Ligue des Champions. Mais en parallèle, une autre rencontre se déroulait à Londres. En effet, Tottenham était opposé à l’AC Milan en 1/8e de finale retour (1-0 à l’aller). Les deux équipes se sont neutralisées et les Spurs ont donc quitté la compétition en ce mois de mars. Une désillusion pour l’équipe anglaise qui n’y arrive plus en C1. La prestation des Londoniens a été critiquée ce jeudi en Angleterre. "Les Spurs ont été éliminés de la Ligue des champions et hués", a titré The Sun.

La presse anglaise n’en peut plus de Conte

Le média anglais en a profité pour évoquer le cas d’Antonio Conte. «Le règne de 16 mois de Conte semblait déjà dériver vers sa conclusion avant que son équipe insipide ne soit assommée par les champions italiens, une nuit où le temps amer du nord de Londres correspondait à l’humeur de tous les fans des Spurs. Quoi qu’il en soit, un "arrivederci" arrive bientôt. Sa nomination ici n’a jamais semblé un bon choix et les fans sont sérieusement agités avec l’Italien maintenant. Avec ce résultat à peine 7 jours après une défaite choc en FA Cup à Sheffield United, la sympathie est limitée.»

Ses choix, comme celui de remplacer Dejan Kulusevski par Davinson Sanchez alors que Tottenham devait marquer, ont été pointés du doigt. Le jeu proposé par ses troupes aussi, puisque les Spurs n’ont réussi que deux tirs et aucun n’a été cadré. Pas de quoi satisfaire les supporters et la presse. Le Daily Mail pense que le coach italien ne restera pas. «Le compte à rebours jusqu’à la fin de l’ère Antonio Conte à Tottenham commence donc maintenant. Cela fait seulement 16 mois que l’Italien a franchi la porte. Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’il ne reparte. »

L’Italien a été clair sur son cas

Puis la publication britannique a ajouté : «en fin de contrat à la fin de la saison, Tottenham ne prévoit pas que son manager signe un nouveau contrat. Maintenant que son équipe a quitté l’Europe si mollement et si docilement, il reste à voir si le coach de 53 ans parvient à faire avancer son équipe pour un dernier tour en Premier League ou si le club décide qu’il peut mieux se débrouiller sans lui. On imagine que le week-end nous en dira désormais plus.» Mais Antonio Conte en a dit, lui aussi, beaucoup hier soir.

Questionné au sujet de son avenir, l’ancien coach de la Juve a été très cash. «Je suis sous contrat avec Tottenham, puis nous déciderons à la fin de la saison avec le club. Mon contrat expire en juin, nous verrons. Après tout, ils pourraient me licencier avant même la fin de la saison. Peut-être que les attentes étaient plus élevées et qu’ils pourraient être déçus ? Ce qui compte pour un entraîneur, c’est d’essayer de travailler et d’élever le niveau. Cette année, nous avons du mal à élever le niveau.» Il en a rajouté une couche ensuite.

Pochettino cité pour le remplacer

«J’ai une excellente relation avec mon président, mais cela ne veut pas dire que je ne lui dis pas quelle est ma vision des choses. Nous verrons bien. Nous devons terminer la saison. Nous avons un contrat jusqu’en juin. Je suis heureux de travailler à Tottenham, mais à la fin, je prendrai une décision. Le club connaît ma vision et mes idées sur la situation.» Pourtant, certains médias anglais assurent que les Spurs sont déjà en contact avec Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Paris. Antonio Conte est plus que jamais sous pression, lui qui ne fait plus l’unanimité auprès des supporters mais aussi dans son équipe.

Richarlison l’a allumé hier après la rencontre sur TNT Sports Brazil. «C’est ce que je n’ai pas compris non plus (sa non-titularisation, ndlr). Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. J’ai demandé les raisons, on ne m’a rien dit. Hier, ils m’ont fait passer un test en salle, et m’ont dit que si j’étais en forme, je serais titulaire. J’ai été remplaçant, c’est des choses incompréhensibles (…). Cette saison, excusez le mot, ça a été de la merde, parce que je n’ai pas de temps de jeu, j’ai aussi été blessé. Mais, quand j’entre sur le terrain, je donne ma vie.» Un autre problème à gérer pour Antonio Conte, décidément dans le dur.