Finlande - France : Kurt Zouma encense Karim Benzema

Titularisé en charnière centrale lors de Finlande-France ce mardi soir (2-0, éliminatoires de la Coupe du Monde 2022), Kurt Zouma a pu assister depuis la pelouse à l'entrée en jeu décisive de Karim Benzema, auteur de l'ouverture du score. Et pour le défenseur de 27 ans, l'attaquant du Real Madrid est clairement un joueur à part.

«Il est rentré, il a marqué. Avant ça, c'était un match difficile. Il a aussi créé beaucoup d'espaces pour les autres. On sait que c'est un joueur important pour l'équipe et quand il est là, les défenses ont un peu plus peur. Ça nous a fait du bien, ça nous a libéré (le but, NDLR) donc tant mieux», a lâché l'ancien Stéphanois au micro de La chaîne L'Équipe.