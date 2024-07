FC Barcelone : les chiffres fous de la Masia

Depuis des années, le FC Barcelone est réputé pour avoir l’un des meilleurs centres de formation au monde : la Masia. Son académie a vu l’éclosion de certains des meilleurs joueurs de l’histoire, comme Lionel Messi, Andrés Iniesta ou même Xavi. Encore aujourd’hui, le club blaugrana continue d’ajouter certains des meilleurs talents de son centre dans son effectif, à l’image de Lamine Yamal. Et justement, cette réputation se voit également dans certains chiffres.

Le site Transfermarkt a établi un classement des clubs qui valorisent le plus leurs joueurs U21, dont les résultats ont été relayés par Sport. Avec une valorisation estimée à 444 millions d’euros, le FC Barcelone arrive en tête. Parmi ses joueurs âgés de moins de 21 ans, Yamal et Gavi sont estimés à 90 millions d’euros. Pedri (80), Alejandro Baldé (40), Pau Cubarsí, Fermín López et Victor Roque (30) sont les autres joueurs barcelonais avec une forte valeur marchande. Mais parmi cette liste, seuls Pedri et Victor Roque n’ont pas été formés à la Masia, puisqu’ils viennent respectivement de Las Palmas (Espagne) et de Cruzeiro (Brésil). De quoi renforcer davantage la prestigieuse renommée de la formation catalane. Le Real Madrid est classé deuxième avec 320 millions, puis suivent le PSG (262) et le Bayern (205).