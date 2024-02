CAN 2023 : en Côte d’Ivoire, l’OM bien loin devant le PSG

Depuis le 13 janvier dernier, la Coupe d’Afrique des Nations se déroule en Côte d’Ivoire. L’occasion pour le football africain de se réunir autour de cette fête du continent et de délaisser le football de club. Au-delà des Éléphants, les supporters ivoiriens suivent avec grand intérêt le football européen. Nombreuses sont les boutiques de maillot vendant les dernières tenues des grands clubs européens. Et à ce petit jeu là, comme presque partout en Afrique, le duo Real Madrid- Barça est loin devant. Les deux clubs espagnols sont les deux clubs les plus suivis du pays alors que la Premier League reste le championnat phare. Chelsea est d’ailleurs le club qui semble se dégager du côté de la Premier League, et on comprend évidemment tous pourquoi…

La suite après cette publicité

Et si le championnat espagnol et anglais intéressent, c’est également le cas de notre Ligue 1 qui est évidemment très suivie ici dans ce pays francophone. Mais alors quel club est dans le cœur des supporters ivoiriens ? Ici, si le PSG reste bien sûr un club célèbre de par ses stars, la Côte d’Ivoire penche surtout pour le rival, l’OM. Il n’est pas rare de croiser dans les rues des enfants avec l’écusson olympien et notamment ce fameux maillot de la saison 2010/2011 avec la bande aux couleurs du Sénégal.

À lire

OM : Gennaro Gattuso met déjà en garde Faris Moumbagna

L’OM devant le PSG

«Ici, c’est l’OM. C’est notre club de coeur, c’est le club qui nous représente le plus et qui historiquement nous a le plus marqué avec des joueurs emblématiques du continent», nous glisse Franck, chauffeur de taxi à Abidjan. En regardant de plus près, comme Chelsea avant, l’OM a un argument de taille pour être le club du pays : Didier Drogba. La légende ivoirienne, véritable icône au pays, a beaucoup influencé la jeunesse et même les anciens alors forcément les supporters s’identifient rapidement à l’OM. «Moi j’ai failli mourir pour du football. En 1995, la finale de C1 africaine opposait l’ASEC Mimosas (club d’Abidjan) à Orlando Pirates. On avait besoin que d’un nul pour gagner la Coupe et on a perdu. J’étais dévasté et je me suis juré de ne plus regarder cette équipe. Puis je me suis pris de sympathie pour l’OM avec Basile Boli et ensuite Drogba », nous raconte Régis, commerçant.

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est l’un des rares clubs à avoir plusieurs fans club dans différentes villes de Côte d’Ivoire. Et lorsque l’on interroge Nathan vendeur de maillot du côté de Koumassi (un quartier d’Abidjan) sur pourquoi on retrouve le maillot marseillais en vitrine plutôt que celui du PSG, la réponse est catégorique. «Car l’OM, c’est le club du peuple et il a une connexion avec l’Afrique et la Côte d’Ivoire. Et depuis toujours. Même récemment, on a Bamo Meité là-bas, on avait le grand Eric Bailly, le petit Bakari Koné. Tu connais des joueurs ivoiriens emblématiques passés au PSG toi ? Serge Aurier c’est tout. Ici, jusqu’à cet été, les gens supportaient plus Lens que le PSG (rires) (ndlr : pour Séko Fofana, désormais en Arabie saoudite).»

La Côte d’Ivoire, un marché développé par l’OM

Ce lien fort a d’ailleurs récemment été renforcé par l’OM en signant en septembre dernier un accord de trois saisons avec le Ministère du Tourisme ivoirien par le biais du programme « Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie nationale de développement touristique. À cette occasion, le président Pablo Longoria avait rappelé le lien fort entre le club phocéen et les Ivoiriens. «Depuis des décennies, l’Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier. C’est donc une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays.» Depuis, la marque « Sublime Côte d’Ivoire » figure sur les shorts des joueurs et les tenues d’entraînement de l’OM

La suite après cette publicité

Dans le cadre du partenariat, le président marseillais s’est d’ailleurs également rendu cette semaine en Côte d’Ivoire pour échanger avec le Premier ministre Robert Beugré Mambé et assister à plusieurs rencontres de la CAN. Basile Boli, originaire de Côte d’Ivoire, et une délégation de l’OM s’étaient d’ailleurs déjà rendus à Abidjan pour rencontrer le Ministre du Tourisme, Sandiou Fofana. Ils étaient aussi allés à la rencontre d’anciens joueurs et avaient rendu visite aux nombreux supporters présents en novembre. Et cette initiative de l’OM a encore renforcé l’amour des supporters envers le club. Un amour qui n’est pas près de s’envoler. Même si le PSG s’impose de plus en plus en Afrique, la Côte d’Ivoire a visiblement choisi son camp…