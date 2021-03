Real Madrid : Sergio Ramos met la pression sur Florentino Pérez

La suite après cette publicité

«Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir vous donner du nouveau, mais il n'y en a pas. Je pensais simplement à revenir de ma blessure et à terminer la saison de la meilleure des manières. Il n'y a rien de nouveau pour la prolongation. Je vous garantis que, quand il y en aura, je serai le premier à le communiquer. Mais maintenant, je suis tranquille. Je ne pense qu'à savourer la saison». Plus tôt dans la semaine, Sergio Ramos s'exprimait publiquement sur son avenir, sans pour autant dévoiler plus de détails.

Et comme l'explique AS, cette sortie médiatique était une façon de mettre la pression à Florentino Pérez, le président merengue. Le défenseur madrilène veut rester au Real Madrid, et force pour que le dirigeant madrilène, avec qui il s'entend bien, accepte ses conditions. Le joueur veut un contrat de deux ans, ce que le Real Madrid lui aurait offert selon le journal, mais dans l'entourage du numéro 4 on continue de dire qu'il s'agit d'une prolongation d'un an avec possibilité de prolonger l'aventure.

Le clan Ramos veut forcer la main de Pérez

La question du salaire pèse aussi, puisque Pérez souhaite une baisse de 10% de son salaire, là où le capitaine veut conserver son salaire. Si les informations publiées au cours des derniers mois évoquaient un rapprochement certain entre les deux parties et auguraient un dénouement positif, les choses pourraient donc avoir changé et c'est maintenant le clan Ramos qui s'agace.

On rappelle que, toujours selon la presse espagnole, le club de la capitale espagnole avait fixé un ultimatum au joueur, lui obligeant à répondre - positivement ou négativement - avant la fin du mois de mars. Dans ce contexte, difficile encore de voir qui obtiendra gain de cause. Mais généralement, Florentino Pérez ne répond pas forcément très bien à ce genre de manoeuvre...