Mercato OL : le point sur le dossier Léo Dubois

L'Olympique Lyonnais est en chantier. Avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou aux commandes, les pensionnaires du Groupama Stadium veulent mettre le fameux ADN OL au coeur du nouveau projet. Un projet au sein duquel certains éléments de l'effectif actuel pourraient ne pas prendre part. Outre Jason Denayer, en fin de contrat, et les prêtés Emerson et Tanguy Ndombele, la porte est ouverte pour Houssem Aouar, Thiago Mendes, Tino Kadewere et Jérôme Boateng. En cas d'offres jugées satisfaisantes, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi ne seront pas retenus, tout comme Léo Dubois.

A 27 ans, celui qui a porté le brassard de capitaine a vécu une saison délicate. Collectivement tout d'abord puisque les Gones ont terminé en huitième position en Ligue 1 et qu'ils ne sont pas qualifiés en coupe d'Europe la saison qui arrive. Individuellement aussi l'année n'a pas été évidente pour le latéral droit. Un élément qui a débuté la saison dans la peau d'un titulaire et d'un capitaine avant d'être mis en concurrence avec le jeune Malo Gusto, qui a eu les faveurs de Peter Bosz en fin d'exercice 2021-22.

Un avenir en question

Pas épargné par les blessures, Dubois a ainsi terminé l'année avec 28 matches toutes compétitions confondues au compteur, dont 23 en tant que titulaire (1 assist). Une année où il a dû composer avec les sifflets et les critiques incessantes d'une partie des supporters que ce soit au stade ou sur les réseaux sociaux. Pour ne rien arranger, l'arrière-droit n'a pas été appelé par Didier Deschamps lors des deux derniers rassemblements de l'équipe de France. Une mauvaise nouvelle à quelques mois du Mondial 2022 au Qatar, mais rien n'est irréversible pour le Français qui pourrait avoir encore son mot à dire. Pour cela, il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau. Cela passera par un retour en force à Lyon ou par un changement de club cet été.

Selon nos informations, la tendance à l'heure actuelle est plutôt à un départ. D'autant que l'OL est vendeur. Actuellement en vacances, le footballeur de 27 ans étudiera, en cas de projet sportif intéressant, les propositions qui arriveront cet été. Pour le moment, il n'a pas encore eu d'offre concrète. Toutefois, il a plusieurs touches en Angleterre, en Espagne et en Italie. Mais la Fiorentina ne se serait pas encore manifestée, contrairement à ce qui a été indiqué de l'autre côté des Alpes. Ce qui est sûr, c'est que l'avenir de Léo Dubois se jouera cet été. Rester à Lyon, où la mise en place du nouveau projet peut compter, ou partir ? Telle est la question pour le latéral, qui devra faire le bon choix à quelques mois du Mondial.