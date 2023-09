C3, OM : la réaction de Pablo Longoria après le tirage

La suite après cette publicité

Eliminé dès le 3e tour de qualification en Ligue des Champions, l’OM aura fort à faire en Ligue Europa. Le club phocéen a hérité du groupe le plus relevé avec l’Ajax, Brighton et l’AEK Athènes. Cela promet une belle campagne européenne mais également des adversaires de très grandes qualités. Pablo Longoria n’est pas dupe et sait qu’il sera forcément difficile de terminer dans les deux premiers et de viser la qualification pour le tour suivant.

«On considère que c’est un groupe très relevé. Parler de groupe de la mort à ce moment de la compétition… C’est un groupe compliqué, très relevé, avec un niveau compétitif très haut. Avec l’Ajax qui a une tradition européenne, avec Brighton qui est l’équipe révélation de Premier League et avec l’AEK Athènes qui est champion de Grèce et qui est connu pour son intensité et sa continuité de jeu avec Matías Almeyda. Il faut sortir du groupe, tout d’abord. On doit se concentrer sur l’immédiat, être compétitif depuis le premier jour. Ce sera un groupe qui va se jouer sur de petits détails», pronostique le président marseillais sur RMC Sport 1.