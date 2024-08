PSG : la réponse curieuse de Luis Enrique sur son avenir

Plutôt apprécié par les fans parisiens mais aussi par sa direction, Luis Enrique est tout de même dans sa dernière année de contrat, lui qui n’avait signé qu’un bail de deux saisons avec le Paris Saint-Germain. Interrogé à ce sujet en conférence de presse alors que les rumeurs évoquent une volonté commune de prolonger, l’ancien du Barça et de la sélection espagnole a botté en touche.

« Je n’ai pas grand chose à dire, ça ne m’intéresse pas. Je me plais beaucoup ici mais je ne fais pas de calcul. Je me concentre sur le plaisir du quotidien, celui de faire des projets avec les gens du club », a répondu l’entraîneur espagnol. Il faudra donc patentier avant d’en savoir un peu plus sur son avenir…

