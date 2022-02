Kylian Mbappé doit prendre exemple sur Karim Benzema, selon Emmanuel Petit

La suite après cette publicité

Interviewé par Le Parisien ce mardi, l’ancien milieu de l’Équipe de France Emmanuel Petit estime que Kylian Mbappé doit s'inspirer de Karim Benzema pour continuer à progresser. « Après le départ de Thierry Henry, son successeur en attaquant français c'était Karim Benzema. Et désormais il y a la passation de pouvoir avec Mbappé pour les années à venir » explique le champion du Monde 1998. L’ancien milieu d’Arsenal pense que le Parisien doit plus s’appuyer sur son équipe par moment comme le fait l’attaquant du Real.

« Karim a encore progressé dans son jeu il aide à bonifier le collectif. Il a des qualités incroyables. Kylian a un profil complètement différent. Dans n’importe quelle équipe il prend le ballon, peut dribbler trois joueur et faire la différence. Mais s’il veut aller plus loin que ses prédécesseurs, il faudra bonifier son jeu dans certains domaines, comme l’a fait Karim détaille Petit avant d’ajouter. Kylian doit s’en inspirer. Il sait très bien que sa capacité de percussion et de vitesse devra à un moment être compensée par l’intelligence de jeu et par le lien avec ses partenaires » Les deux attaquants français s’affronteront ce mardi soir lors du choc en Ligue des Champions entre le PSG et le Real.

