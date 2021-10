Clasico : Ronald Koeman prévient le Real Madrid

C'est l'un des matchs les plus attendus chaque saison : le Clasico opposant le FC Barcelone au Real Madrid en Espagne. Ce dimanche, à l'occasion de la 10ème journée de Liga, les deux géants ibériques croiseront le fer au Camp Nou (16h15, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Présent en conférence de presse avant ce choc, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a estimé qu'il n'y avait pas de favori à ses yeux à l'heure actuelle.

La suite après cette publicité

« De la méfiance dans le camp du club culé ? Je ne sais pas si les gens ressentent ça. Nous ne l'avons pas. Nous savons ce que nous pouvons faire et nous voulons le montrer. Pour un Clasico, il n'y a pas de favori clair. Nous savons ce que nous avons à faire et ce que nous pouvons faire. Nous jouons à domicile, devant notre public. Je n'ai pas peur. Nous voulons démontrer une fois de plus que nous avons une bonne équipe », a ainsi lâché le technicien néerlandais de 58 ans devant la presse. Ronald Koeman, qui a au passage rappelé qu'il se sentait dans l'obligation d'obtenir des résultats pour conserver son poste, aura donc à cœur de faire taire les critiques et de gagner quelques sympathisants par la même occasion.