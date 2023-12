Ligue des Champions, Eredivisie : le PSV Eindhoven de Peter Bosz écrase tout sur son passage !

Prophète en son pays, voici ce qu’est Peter Bosz. Parti de l’Ajax Amsterdam à l’été 2017 après une finale de Ligue Europa perdue contre Manchester United (2-0), le technicien néerlandais avait loupé le coche au Borussia Dortmund avant de se relancer au Bayer Leverkusen. Si cela s’est mal terminé, il a eu une nouvelle chance à l’Olympique Lyonnais. Un passage très décevant chez les Gones où il a terminé huitième avant d’être viré au début de la saison 2022/2023. Préparant longuement son retour, il a repris du service cet été en rejoignant un PSV Eindhoven orphelin de Ruud van Nistelrooy. Difficile de passer après ce dernier qui avait réalisé un bon travail (2e d’Eredivisie, vainqueur de la Supercoupe et de la Coupe des Pays-Bas).

La suite après cette publicité

Installant rapidement son 4-3-3 et bénéficiant de l’apport de recrues comme Sergino Dest, Hirving Lozano, Noa Lang ou Jordy Schouten pour apporter de la concurrence, Peter Bosz s’est appuyé sur le bon travail de Ruud van Nistelrooy pour l’adapter à son style. Offensif, disposant d’un gros contrôle du ballon et dominant ses rencontres, le PSV Eindhoven dépasse totalement les attentes et atteint des sommets incroyables. En Ligue des Champions, si cela avait mal débuté avec une défaite 4-0 contre Arsenal, la suite a été solide avec 8 points sur 12 possibles contre Lens (1-1/1-0) et Séville (2-2/3-2), ses deux concurrents directs pour la qualification. Assuré d’être deuxième, le PSV Eindhoven va retrouver les 1/8es de finale de la compétition pour la première fois depuis la saison 2015/2016 (0-0/0-0 et défaite 8-7 aux tirs au but contre l’Atlético de Madrid). En Europe tout roule et en Eredivisie, le PSV Eindhoven déboule.

À lire

Un club pense déjà à recruter Fabio Grosso

Le PSV à trois victoires d’égaler un record incroyable

Écrasant ses rivaux comme l’Ajax Amsterdam (5-2) ou encore Twente (3-0), le PSV Eindhoven sort d’une victoire précieuse contre son dauphin le Feyenoord (2-1). Large leader du championnat avec désormais 10 points d’avance sur l’équipe d’Arne Slot (12 sur Alkmaar et Twente ou encore 24 sur l’Ajax Amsterdam), le PSV Eindhoven comptabilise tout simplement 14 victoires en 14 matches. Un bilan parfait qui se traduit par une attaque de feu (50 buts inscrits) et une défense de fer (seulement 6 buts concédés). Il faut d’ailleurs remonter à la saison 1987-1988 pour voir une équipe connaître une telle série dans le championnat néerlandais, c’était déjà le PSV Eindhoven avec 17 victoires en 17 matches et qui terminera l’exercice comme champion. Une équipe qui aura d’ailleurs remporté la Ligue des Champions cette saison-là contre Benfica (0-0, 6-5 aux tirs au but).

La suite après cette publicité

S’il semble assez incongru d’imaginer une issue pareille, voir le PSV Eindhoven être champion et briller en Ligue des Champions est quelque chose qui se présente plutôt bien. Derrière, les anciens Niçois Walter Benitez (désormais international argentin) et Olivier Boscagli sont impressionnants quand devant, le danger peut venir de partout à l’image de Luuk de Jong (17 buts et 8 offrandes en 24 matches), Guus Til (6 buts et 3 offrandes en 20 matches), Malik Tillman (5 buts et 4 offrandes en 16 matches), Hirving Lozano (5 buts et 2 offrandes en 14 matches), Noa Lang (5 buts et 1 offrande en 14 matches), Ismael Saibari (6 buts et 2 offrandes en 22 matches), Johan Bakayoko (4 buts et 13 offrandes en 24 matches) ou encore Joey Veerman (5 buts et 11 offrandes en 24 matches).

Un véritable éventail de possibilités pour Peter Bosz qui doit faire tourner très régulièrement. Auteur de 5 buts et 1 offrande, l’attaquant américain Ricardo Pepi ne compte que 242 minutes en 19 matches (moins de 13 minutes de jeu en moyenne) alors qu’il est performant. Conscient d’avoir un véritable arsenal à sa disposition, Peter Bosz en profite et l’exploite bien.« J’ai presque trop de bons joueurs. Cela facilite le travail» a d’ailleurs expliqué le coach néerlandais après la rencontre contre le Feyenoord. Laissé sur un échec à l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz semble avoir retrouvé de sa superbe aux Pays-Bas. Le PSV Eindhoven qui a pris le risque en le nommant peut s’en frotter les mains en tout cas…