JO, Brésil : Bruno Guimarães remercie l'Olympique Lyonnais !

Après avoir déjà participé au tournoi-préolympique juste avant de signer à l’OL, il y a un peu plus d’un an, Bruno Guimarães (23 ans) fait officiellement partie de la liste des 18 joueurs convoqués par André Jardine (sélectionneur du Brésil Olympique) pour disputer les JO de Tokyo. À l’heure où la polémique enfle autour des clubs refusant de libérer leurs joueurs appelés, le club rhodanien a, quant à lui, accepté de libérer le milieu de terrain brésilien pour prendre part à la compétition. Un geste que le natif de Rio de Janeiro a tenu à souligner.

« Mon parcours ici à Lyon a toujours été marqué par la transparence et la sincérité. J’ai toujours manifesté au club de manière claire mon désir de défendre les couleurs de mon pays aux jeux olympiques, c’était d’ailleurs stipulé sur mon contrat. Je suis heureux de voir que ce qui avait été promis va être respecté. Mon affection et mon respect pour l’OL sont énormes. Je pars aux JO, mais je reviendrai avec mon engagement et mon dévouement de toujours. »