Rafinha revient sur le Kylian Mbappé du PSG

Ancien joueur du PSG, Rafinha Alcántara garde un regard attentif sur Kylian Mbappé, qu’il a côtoyé dans la capitale. Interrogé sur l’attaquant français par le journal AS, aujourd’hui au Real Madrid, le Brésilien s’est montré très élogieux, soulignant à quel point le Bondynois avait déjà tout d’un grand à Paris. Selon lui, Mbappé possédait déjà une maturité impressionnante, alliée à une vitesse et une agilité hors normes, qui en faisaient un joueur extrêmement difficile à contenir pour les défenses adverses.

« J’ai joué avec Kylian à Paris. Il était déjà le joueur qu’il est aujourd’hui : mature, rapide, agile, difficile à marquer, et il marquait beaucoup de buts… Il préférait jouer ailier plutôt qu’avant-centre, mais c’est un buteur redoutable et il peut jouer en numéro 9. Je pense que le mieux pour le Real Madrid serait de le faire jouer à ce poste, compte tenu des joueurs qui l’entourent, notamment Vinicius et Rodrygo », a déclaré Rafinha.