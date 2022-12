Le PSG entre dans la danse pour Marco Asensio

La suite après cette publicité

La parenthèse enchantée de la Coupe du Monde s’est refermée dans une intense émotion dimanche mais il faut déjà se remettre dans le bain des autres compétitions qui reprennent un peu partout dans le monde. Dans 10 jours viendra aussi l’ouverture du marché des transferts, et à partir du 1er janvier, il sera temps pour les joueurs libres en fin de saison de déjà négocier avec d’autres équipes en vue de la saison prochaine. C’est par exemple le cas pour Marco Asensio. Le Real Madrid est en train de perdre la bataille pour le Palmesan. Après des mois et des mois de négociations pour tenter de le prolonger, la Casa Blanca comprend qu’elle n’y parviendra pas. Elle l’a même placé sur la liste des transferts l’été dernier mais personne ne s’est manifesté. Il faut dire que le prix de 50 M€ pour un joueur qui n’a jamais retrouvé son niveau d’avant sa blessure au genou en juillet 2019 avait de quoi refroidir pas mal de monde.

La donne est cette fois différente. L’Espagnol, qui sort de la Coupe du Monde avec 1 but en 4 rencontres (3 titularisations), est cette fois en fin de contrat au mois de juin. Il n’y aura finalement pas de retournement de situation et le joueur va s’en aller l’été prochain. Des prospections ont déjà eu lieu. Arsenal et même le FC Barcelone se sont penchés sur la situation de l’ailier droit, désormais âgé de 26 ans. Ils ne sont plus seuls car selon Sport, le PSG est entré dans la course à sa signature. Le club français verrait en lui l’opportunité de se renforcer à moindres frais. C’est Luis Campos en personne qui en a fait la demande, voyant en Asensio un élément capable de jouer sur le côté et dans l’axe en faux numéro neuf. Depuis le début de la saison, celui qui avait éclaboussé la planète football lors de la saison 2017/2018, renoue un peu avec son succès d’antan (3 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues). De quoi attirer l’attention.

