Real Madrid : le prix de Marco Asensio est connu

Entre Marco Asensio et le Real Madrid, la fin est proche. Le joueur dont le contrat expire dans un an n'a pas prolongé, et ça n'avance pas du tout, alors que Jorge Mendes pourrait même le pousser à sécher la reprise. Deux scénarios se présentent à la direction madrilène pour l'Insulaire : une vente cet été, ou un départ libre dans un an. Forcément, l'état-major merengue préfère la première option.

Selon les informations du média espagnol Relevo, le prix du joueur a été fixé à 50 millions d'euros. C'est ce qu'il faudra offrir au champion d'Espagne et d'Europe pour s'attacher les services de l'international ibérique. Pour l'instant, il n'y a pas encore de proposition concrète mais un intérêt assez prononcé de l'AC Milan, entre autres.