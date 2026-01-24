Menu Rechercher
Ligue 2 : réduit à dix, Reims s’offre Saint-Etienne et monte sur le podium

Reims 1-0 ASSE

Ce samedi soir, la Ligue 2 nous offrait l’un des chocs de la saison à Reims qui recevait l’ASSE. Un duel entre relégués de Ligue 1 qui était très important dans la course à la montée. Ayant l’opportunité de se hisser à la deuxième place, Saint-Etienne a réalisé la meilleure première période. Malgré un manque d’occasions franches, les Stéphanois se sont montrés les plus incisifs et ont failli ouvrir le score grâce au remuant Boakye.

Au retour des vestiaires, Reims s’est rebiffé mais a été réduit à dix après l’expulsion rapide d’Ange Tia, pour un deuxième carton jaune (55e). Poussés dans leurs retranchements, les locaux ont pourtant ouvert le score contre le cours du jeu. Opportuniste sur un centre d’Abdoul Koné, Hafiz Ibrahim a ouvert le score en se montrant opportuniste (1-0, 70e). Après sept minutes de temps additionnel et une pression de l’ASSE, Reims a tenu bon et s’est offert un succès précieux qui leur permet de chiper la troisième place à son adversaire du soir.

