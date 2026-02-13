Menu Rechercher
Jorge Sampaoli de nouveau sur le marché

Jorge Sampaoli, nouvel entraineur du Stade Rennais @Maxppp

Seulement cinq mois après son retour sur le banc de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli a officiellement quitté ses fonctions ce jeudi suite à un accord à l’amiable avec le club brésilien. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, l’ancien entraîneur de l’OM et du Stade Rennais paie un bilan sportif décevant, marqué par une finale de Copa Sudamericana perdue en 2025 et des difficultés persistantes en championnat.

Atlético
Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo

Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.

Para a partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional.
Dans un communiqué officiel, le "Galo" a précisé que cette séparation faisait suite à une réunion au centre d’entraînement du club : « après une réunion à la Cidade do Galo, les parties sont parvenues à un accord pour mettre fin au travail de l’entraîneur », a indiqué la direction. A 65 ans, le bouillant coach argentin se retrouve donc une fois encore sur le marché.

