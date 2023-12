Le malaise Robert Lewandowski enfle au FC Barcelone, le choix fort de Jim Ratcliffe pour le mercato de Manchester United

«La déconnexion de Lewandowski»

En Espagne où un homme fait débat au FC Barcelone, c’est Robert Lewandowski ! Après sa belle saison l’année dernière, celle-ci semble plus compliquée pour le Polonais. En effet, AS parle de «la déconnexion de Lewandowski» dans ses pages intérieures ! «Le Polonais semble être isolé, il ne joue pas et ne reçoit pas de ballons. L’ancien buteur du Bayern Munich, bien qu’il ait donné 10 points au Barça en Liga, semble souvent isolé du reste de l’équipe. Xavi sait qu’il n’est pas bien mais le maintien dans le onze et lui maintient sa confiance. Il est sous contrat jusqu’en 2026, mais Vitor Roque arrive.» Et oui, le Brésilien devrait arriver lors de ce mercato hivernal. Sport rapporte des détails de «la formule» de l’arrivée de Vitor Roque : «Avec la vente des studios du Barça à un fonds d’investissement à partir du 16 décembre, le club va étendre le fair-play. Le joueur brésilien pourra être signé en janvier, arrivera pour être enregistré et sera placé sous les ordres de Xavi.» Et cette vente de Barça Studio pourrait aussi permettre au club catalan de passer à l’action pour les deux Joaos, Cancelo et Félix ! «Le Barça envisage déjà le mois de janvier s’il parvient à faire baisser les exigences de l’Atlético et de City. Il s’agirait de 40 M€ pour Felix et 15 pour Cancelo.» Affaire à suivre…

Ratcliffe veut acheter Anglais !

En Angleterre, le mercato de Manchester United qui fait la Une du Daily Mail ce matin ! Le quotidien placarde : «achetez anglais» ! C’est le plan de Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos, qui a des billes dans le club mancunien. Et le milliardaire compte bien mettre sa patte sur le mercato. En effet, «Ratcliffe s’apprête à acheter des stars locales pour relancer United.» Alors que les médias du pays reviennent sur le coup de gueule de Bruno Fernandes ! Le Daily Star placarde que «le capitaine pointe du doigt… tout le monde. C’est L’armée des mauvais élèves. Lâchez Onana… nous sommes tous responsables de ce gâchis.» Même chose en Une du Daily Express : «Nous sommes tous responsables» ! Mais celui qui est au centre des critiques c’est bien André Onana. Et «le gardien camerounais a peur de perdre sa place dans les buts des Red Devils lorsqu’il participera à la CAN avec sa sélection», rapporte le Manchester Evening News. Après son début de saison compliqué, la réflexion est logique de la part de l’ancien de l’Inter.

Atlético : Antoine Griezmann lâche ses vérités sur le départ de Joao Félix

La Ligue 1 roule sur l’Europe

En France, les clubs de Ligue 1 voient la vie en rose en Coupe d’Europe le jeudi soir ! C’est le cas de l’Olympique de Marseille qui s’est imposé (4-3), hier soir, face à l’Ajax ! Et La Provence met en avant le triple buteur du soir, Pierre-Emerick Aubameyang et lui dit : «Merci Auba ! A l’issue d’un match fou, l’OM a assuré sa qualification, hier soir, au Vélodrome grâce à un triplé de PEA. Les Olympiens se donnent un peu d’air.» Pour le journal L’Équipe, «Aubam’ retourne le Vel’. Très critiqué depuis le début de la saison par les supporters en raison de son inefficacité, le Gabonais a été le héros d’un match complètement fou.» Aux Pays-Bas, le journal Telesport estime que «les choses ne vont pas bien pour l’Ajax» ! Sinon, le Stade Rennais s’est aussi imposé sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-0) et «assure la qualification» comme le rapporte Ouest-France. La Dépêche du Midi revient aussi le match nul de Toulouse contre l’Union Saint-Gilloise (0-0) et estime que «le TFC s’en sort à bon compte». Les Barrages sont toutefois en vues. Enfin, le LOSC est allé s’imposer en Slovène sur la pelouse de l’Olimpija Ljubljana (2-0). Belle soirée européenne donc…