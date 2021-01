Man City : Pep Guardiola confiant pour Kevin De Bruyne

C'est le feuilleton qui agite les journaux outre-Manche ! Kevin De Bruyne prolongera-t-il son contrat à Manchester City ? Le Belge est actuellement lié aux Citizens jusqu'en août 2023, mais une extension de son contrat serait une manière de blinder le joueur et de dissuader les autres cadors européens de venir lui faire les yeux doux. En conférence de presse, son entraîneur Pep Guardiola s'est dit « absolument pas (inquiet). Je suis presque sûr qu'il restera, mais en même temps, nous devons respecter le processus. »

Pour rappel, Kevin De Bruyne aurait, selon les médias belges, refusé une première offre venant des dirigeants mancuniens, jugée insuffisante financièrement. Le milieu de terrain négocie actuellement sans agent, ce qui prouve toute la confiance qu'il y a entre lui et sa direction. Les discussions portent sur un nouveau contrat qui irait jusqu'en 2028. L'ancien joueur de Wolfsbourg a été étincelant dimanche dernier face à Chelsea à Stamford Bridge. Auteur d'un but et d'une passe décisive pour Phil Foden, il a permis à City de remonter à la 5ème place du classement de Premier League.