Bouna Sarr n'exclut pas un retour à l'OM

Cet été, Bouna Sarr a quitté l'Olympique de Marseille. Le footballeur âgé de 28 ans a pris la direction de l'Allemagne, lui qui s'est engagé en faveur du Bayern Munich. Invité sur la chaîne Téléfoot, il a évoqué l'écurie phocéenne et un retour possible là-bas.

«Bien sûr, pourquoi pas. Vous savez, dans le foot tout est possible. C'est un club dans lequel je me suis bien senti. J'ai réussi à gravir les paliers. Même au niveau des supporters, ils ne sont pas toujours indulgents on va dire mais ils aiment ce club. Vraiment, même eux me manquent en fait. Pourquoi pas (revenir un jour) après tout peut se passer. J'ai 28 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. On verra.»