Le Bayern Munich reprend de volée l'agent de Robert Lewandowski

Les sagas Kylian Mbappé et Erling Haaland terminées, les passionnés de mercato vont pouvoir se régaler avec le feuilleton Robert Lewandowski. Ce n'est pas un secret, le Polonais veut rejoindre le Barça cet été. Mais le Bayern Munich ferme la porte. Hier, l'agent de Lewy, Pini Zahavi, a flingué les Bavarois lors d'un entretien à Bild. «En fait, je ne voulais pas parler en public car j'ai un grand respect pour ce club historique. Cependant, je ne peux pas ne pas réagir aux déclarations de Hasan Salihamidzic. (...) Pour Robert, le Bayern est de l’histoire ancienne (...) Non, il n'y a pas eu une d’offre du Bayern. Le fait est que Robert veut quitter le Bayern après 8 ans de collaboration, au cours desquels il a tout donné au club. Maintenant, à l'âge de presque 34 ans, il a une chance de réaliser son rêve de toute une vie. Lewandowski veut partir cet été, ni lui ni moi ne nous soucions de l'argent. La vérité est qu'il ne s'est pas senti respecté par le conseil depuis plusieurs mois. Le Bayern a perdu Robert non seulement en tant que footballeur mais aussi en tant qu’homme.»

Ce lundi, les pensionnaires de l'Allianz Arena ont décidé de répondre via un communiqué de presse, relayé par Sport 1. «Le FC Bayern a commenté à plusieurs reprises le contrat actuel de Robert Lewandowski. Le FC Bayern a également commenté à plusieurs reprises la question concernant une offre de prolongation de contrat du FC Bayern à Robert Lewandowski ou son agent. Robert est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Bayern Munich. Herbert Hainer, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic ont exprimé publiquement à plusieurs reprises à quel point le Bayern apprécie Robert et à quel point il est important pour l'équipe du Bayern. Le Bayern Munich ne fera pas de commentaires sur les réunions et les discussions confidentielles». Une belle mise au point.