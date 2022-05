L'agent de Robert Lewandowski cartonne le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Après avoir communiqué ses envies de départ à sa direction, l'attaquant-vedette Robert Lewandowski est néanmoins contraint par le Bayern d'honorer son contrat, expirant en juin 2023, jusqu'à son terme. Le FC Barcelone, son club de cœur, a d'ailleurs envoyé une première offre de 32 millions d'euros, refusée par les dirigeants bavarois. Une décision qui n'a pas plu à l'agent de l'international polonais Pini Zahavi, qui a tenu à régler ses comptes dans la presse allemande.

En effet, dans un entretien accordé à BILD, le conseiller israélien a décidé de sortir du silence pour expliquer les raisons du Bayern de ne pas lâcher son numéro 9, auteur de 50 buts cette saison toutes compétitions confondues : «en fait, je ne voulais pas parler en public car j'ai un grand respect pour ce club historique. Cependant, je ne peux pas ne pas réagir aux déclarations de Hasan Salihamidzic. (...) Pour Robert, le Bayern est de l’histoire ancienne.»

«Une chance de réaliser son rêve»

Par la suite, Pini Zahavi a confirmé l'envie de départ de son buteur, qui n'a pas reçu de nouveau contrat de la part de son club : «non, il n'y a pas eu une d’offre du Bayern. Le fait est que Robert veut quitter le Bayern après 8 ans de collaboration, au cours desquels il a tout donné au club. Maintenant, à l'âge de presque 34 ans, il a une chance de réaliser son rêve de toute une vie. Lewandowski veut partir cet été, ni lui ni moi ne nous soucions de l'argent. La vérité est qu'il ne s'est pas senti respecté par le conseil depuis plusieurs mois. Le Bayern a perdu Robert non seulement en tant que footballeur mais aussi en tant qu’homme.»

Le conseiller de 78 ans ne comprend pas l'attitude de la direction munichoise à l'encontre de RL9, qui souhaite le voir jouer encore une saison sous le maillot rouge-et-blanc. Ce que ne lui conseille pas son agent, qui veut le voir quitter un club qui préparait déjà sa succession : «il a un accord jusqu'en 2023, bien sûr. Ils peuvent garder Robert Lewandowski encore un an car il a un contrat important, mais je ne recommande pas de le faire. Robert Lewandowski est un homme intelligent et il savait ce qui se passait autour de lui et ce que le Bayern prévoyait. Il savait qu'ils voulaient le remplacer par Haaland, même le père d'Erling le lui a confirmé. Il n'y a pas secret du football. (...) Robert a la chance de rejoindre le club dont il a toujours rêvé. Pourquoi le Bayern lui refuse-t-il cette opportunité ?» Le message est passé.