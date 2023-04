La superbe anecdote de Jimmy Briand sur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est un homme classe, et ce n’est pas Jimmy Briand qui dira le contraire. Invité dans l’émission Jmoins1 sur Canal+ ce vendredi, l’ancien international français a révélé l’anecdote croustillante qui se cachait derrière la photo devenue virale de lui et CR7 en train de s’échanger leurs maillots, en 2002, lorsqu’ils étaient âgés de 16 ans à l’époque.

«On avait joué l’un contre l’autre avec Cristiano lors du championnat d’Europe U17 (en 2002 ndlr). Sur la dernière action du match, on les avait battus 2-0, se remémore l’ancien Lyonnais. Ronaldo était jeune, déjà très bon, très personnel mais très émotif. Il était un peu énervé qu’on les batte et à la fin du match il m’avait mis une balayette. Il avait pris un carton rouge, était donc rentré au vestiaire, sauf qu’on était dans le même hôtel que les Portugais. Le soir, j’entends toquer a ma porte et c’est Ronaldo qui vient s’excuser et me demander mon maillot. Puis il y a ensuite eu cette photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.» 9 ans plus tard, les deux hommes s’étaient de nouveau affrontés, cette fois lors du 1/8 de finale de Ligue des Champions entre l’OL et le Real Madrid (4-1 score cumulé pour les Madrilènes). L’occasion de se rééchanger une fois de plus leurs maillots respectifs.

