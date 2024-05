L’Atlético de Madrid prêt à mettre plus de 30M€ pour Sørloth

Meilleur buteur de la Liga cette saison, Alexander Sørloth (28 ans) brille de mille feux en Liga avec 23 buts inscrits en championnat. Son bilan global est de 26 réalisations et 6 offrandes en 40 rencontres. Des performances qui nourrissent l’intérêt d’autres formations à l’image de l’Atlético de Madrid. Voulant renforcer son attaque avec les départs probables de Memphis Depay, Joao Félix et potentiellement Alvaro Morata, les Colchoneros sont séduits par l’attaquant norvégien.

Disposant d’une clause libératoire de 38 millions d’euros, l’ancien de Crystal Palace et du RB Leipzig coûtera cher et les Matelassiers ne semblent pas disposés à payer autant. D’après Marca, ces derniers aimeraient baisser le prix du joueur pour un montant estimé entre 30 et 35 millions d’euros.