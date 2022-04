Liverpool-MU : Ralf Rangnick estime que Jürgen Klopp est le meilleur entraîneur du monde

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce mardi matin avant le choc de Premier League face à Liverpool ce soir (21h), le coach de Manchester United Ralf Rangnick a encensé son compatriote allemand Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds. Pour le technicien mancunien, qui connait bien son homologue, ce dernier est un vrai manager moderne et surtout le meilleur entraîneur du monde depuis déjà quelques années.

« Je connais Jürgen Klopp depuis longtemps, je sais quel type de football il souhaite développer. Ce n'est pas une coïncidence s'il possède six joueurs qui évoluaient auparavant au sein de mes équipes. Quand il a rejoint le Borussia Dortmund ou même lorsqu'il a débuté à Mayence, il a fait grandir l'ensemble du club et pas seulement l'équipe. Il l'a fait à différents niveaux. C'est la définition même du management moderne. C'est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur entraîneur du monde depuis quelques années. Je ne sais pas si nous pouvons parler de "role model", mais tout ce qu'il s'est passé depuis six ans n'est certainement pas une coïncidence », a expliqué Rangnick en conférence de presse avant ce Derby d'Angleterre entre le deuxième et le cinquième de Premier League.