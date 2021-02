PSG : Leonardo s'exprime sur le futur de Moise Kean

La suite après cette publicité

Invité ce matin sur France Bleu, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a été interrogé sur l’actualité du club de la capitale. Parmi les nombreux sujets abordés, le cas Moise Kean est évidemment revenu sur la table. L’attaquant italien, prêté par Everton sans option d’achat, réalise une superbe saison avec les champions de France (16 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues).

Alors Moise Kean sera-t-il toujours Parisien la saison prochaine ? A cette question, Leonardo botte en touche. «Là, c’est difficile de savoir, je pense que l’on va mieux comprendre la situation vers la fin. C’était un choix, on ne pouvait pas faire autrement que le prêt et je pense qu'aujourd’hui, avoir Kean pour un an à disposition, c’était déjà quelque chose de très positif. Si on peut entrevoir le futur dans certaines conditions, et on va voir lesquelles, on va essayer et voir comment ça se passe. Mais aujourd’hui c’est très compliqué de savoir comment ça va se passer», a-t-il expliqué au micro de France Bleu, tout en rajoutant qu’il avait «devant lui un futur très important».