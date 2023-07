Cristiano Ronaldo ne compte pas prendre sa retraite de sitôt

La suite après cette publicité

Arrivé fin décembre 2022 en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo semble désormais parfaitement intégré dans son nouveau chez lui. Véritable précurseur de tous ces joueurs qui quittent l’Europe pour s’exiler dans des championnats plus exotiques, le Portugais ne compte pas faire marche arrière. Mais alors que la légende née à Madère n’a plus grand-chose à prouver, certains s’interrogent déjà sur la suite de sa carrière.

À bientôt 40 ans, la longévité du multiple Ballon d’Or est exceptionnelle, à tel point que ce dernier ne souhaite absolument pas envisager autre chose que de faire ce qu’il aime le plus : jouer au foot. «38 ans, non : 38 ans… et demi ! J’ai toujours quelque chose à prouver : quand vous n’avez rien à prouver, c’est le signe que vous êtes "mort" à vie. Je peux vous donner un exemple de longévité. Comment ? Avec des buts, des passes décisives, en aidant le Portugal à se qualifier et en réalisant un bon Championnat d’Europe. J’en suis à 21 ans de carrière, mais je veux continuer à profiter du football, c’est ce que j’aime le plus», avoue l’ancien attaquant du Real Madrid aux journalistes après le match amical perdu face au Celta Vigo (5-0). Une manière de dire que non, CR7 ne raccrochera pas les crampons d’ici tôt. Profitons.

