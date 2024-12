Liverpool : le tacle hilarant d’Arne Slot sur Manchester City

L’entraîneur de Liverpool Arne Slot est au meilleur de sa forme, et ce n’est pas étonnant, après une série de sept victoires consécutives, dont les deux dernières contre le Real Madrid et Manchester City ; son humeur est si bonne qu’il s’est même permis de faire une remarque sur Manchester City et son conflit juridique avec la Premier League. Après avoir marqué lors de la victoire (2-0) qui a permis à Liverpool de prendre neuf points d’avance en tête, Mohamed Salah a spéculé que cette rencontre pourrait être probablement son dernier match contre City - en raison de l’impasse de son contrat, ce à quoi Slot a répondu.

La suite après cette publicité

«Peut-être que Mo en sait plus sur les 115 accusations et s’attend à ce qu’elles ne soient pas en Premier League. La réponse ennuyeuse est toujours la même. Ce n’est pas le lieu pour moi de parler du contrat de Mo. J’ai peut-être déjà trop parlé de la blague que je viens de faire. Elle fera probablement la une des journaux. Mais c’était une blague, je le répète, c’était une blague !», a-t-il déclaré dans une salle de presse hilare. En tout cas, tout le monde a le sourire à Liverpool.