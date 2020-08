Blaise Matuidi quitte la Juventus

Alors que la saison de la Juventus est terminée depuis vendredi et l'élimination des Bianconeri contre l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, le mercato débute pour les Turinois. La grande lessive est en route avec l'éviction de Maurizio Sarri et la nomination d'Andrea Pirlo en tant que coach du club piémontais. Quelques jours plus tard, la Vecchia Signora vient d'annoncer un nouveau départ avec la résiliation du contrat de Blaise Matuidi d'un commun accord. Le milieu de terrain français se retrouve désormais libre de s'engager où il le souhaite et se dirige vers l'Inter Miami.

La suite après cette publicité

«Merci, Blaise ! Le milieu de terrain français quitte la Juventus après trois ans et cinq trophées remportés au club. Avec nos couleurs sur le dos, il s'est battu et a joué avec son cœur à chaque match, exercer une pression constante sur les adversaires, bloquer le déroulement du jeu et relancer le ballon proprement. Après trois ans et cinq titres remportés (trois Scudetti, une Coppa Italia et une Supercoupe d'Italie), Blaise Matuidi et la Juventus se disent au revoir avec la résiliation consensuelle du contrat du joueur», peut-on lire dans un communiqué.

Bientôt à l'Inter Miami ?

Arrivé à Turin à l'été 2017 en provenance du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi s'est vite imposé en Italie dans un milieu à trois où figuraient aussi Miralem Pjanic et Sami Khedira. Impérial lors de sa première saison, il a rencontré plus de difficultés par la suite. Intermittent lors de sa deuxième saison, il a petit à petit perdu sa place au profit d'Adrien Rabiot lors de l'exercice en cours. Son bilan bianconero reste cependant très satisfaisant avec trois titres de champion d'Italie et une place de choix dans cette équipe pendant trois ans. Le milieu français a également soulevé la Coupe du monde pendant sa période turinoise. Un très beau cycle pour l'ancien Stéphanois qui devrait donner un nouveau sens à sa carrière.

Désormais âgé de 33 ans, le natif de Toulouse arrive au crépuscule de son expérience de footballeur. S'il est toujours international français et reste un prétendant pour le groupe France en vue de l'Euro 2020 (qui se déroulera en 2021), il faudra qu'il conserve son niveau. Pour la suite de sa carrière, le milieu de terrain devrait prochainement prendre le chemin des États-Unis et rejoindre la jeune franchise de l'Inter Miami. Celle-ci est détenue par un ancien coéquipier de Blaise Matuidi au Paris Saint-Germain, un certain David Beckham. L'officialisation pourrait tomber assez vite désormais vu que le joueur est libre de s'engager où il le souhaite.