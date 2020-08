Journal du Mercato : la Juventus chamboule tout

La suite après cette publicité

En France

On débute ce journal du mercato en France avec l'actualité de l'AS Monaco. Selon nos informations, le club de la Principauté pourrait céder Keita Baldé cet été. En effet, l'ASM doit dégraisser pendant cette période des transferts et un club se montre intéressé par le Sénégalais. L'équipe de Valence pourrait passer à l'action dans ce dossier, mais le club che doit vendre avant d'acheter. Le joueur de 25 ans ne sera pas retenu par Monaco qui espère se délester d'un gros salaire (2,5 M€ par an). Dans le sens des arrivées, le club du Rocher aime beaucoup le profil de Weston McKennie. Le milieu de terrain de Schalke 04 est convoité par plusieurs gros clubs européens, comme Liverpool ou Everton. Niko Kovac verrait en lui le profil type du joueur qu'il peut aider à exploser. Son club en demanderait au moins 20 M€. Cet été, le visage du Paris Saint-Germain pourrait bien changer quelque peu. En effet, le club de la capitale n'a pas renouvelé les contrats de Thomas Meunier et Edinson Cavani, notamment. Mais surtout celui de son capitaine, Thiago Silva. Pour autant, le Brésilien garde le moral et espère encore recevoir une bonne nouvelle de la part de Leonardo.

À l'étranger

Des nouvelles de son ancien coéquipier à Paris justement, Edinson Cavani. Libre de tout contrat, l'Uruguayen est annoncé avec insistance à Benfica depuis quelques semaines. Et la signature du Matador au Portugal avance bien. La presse locale annonçait, ce week-end, que le joueur et le club lisboète avaient trouvé un accord sur la durée du contrat. Si les positions financières sont encore éloignées, Jorge Jesus, l'entraîneur benfiquiste, se voulait optimiste dans ce dossier.

On passe à notre focus du jour sur la Juventus ! Avec l'élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face à l'Olympique Lyonnais (1-0, 2-1), rien ne va plus chez le champion de Serie A en titre. Maurizio Sarri n'aura pas résisté à ce revers, alors la direction turinoise a décidé de nommer Andrea Pirlo, totalement novice à ce poste. L'ancien milieu de terrain aura la lourde tâche de redonner ses lettres de noblesse à une équipe en déclin ces dernières saisons. L'objectif de la Vieille Dame cet été va être de redessiner son effectif. Le club transalpin va donc se montrer actif sur le marché des transferts. Et pour amorcer cette révolution, la Juve a déjà recruté Arthur en échange de Miralem Pjanic qui lui a rejoint le FC Barcelone. Le Bosnien a d'ailleurs fait ses adieux au club récemment. Évidemment, l'avenir de Cristiano Ronaldo sera scruté de près avec tout ce chambardement. Selon nos informations, le Portugais s'interroge sur la suite de son aventure italienne. Au point que son agent, Jorge Mendes, a pris les choses en main en discutant avec Leonardo, le directeur sportif du PSG. L'écurie parisienne est même une destination envisageable selon son entourage. Des discussions doivent avoir lieu à Lisbonne à l'occasion du «Final 8» de la Ligue des Champions. Affaire à suivre...

Toujours dans le sens des départs, la Juve pourrait se séparer de plusieurs cadres de son effectif. Ainsi, Gonzalo Higuain devrait quitter le Piémont, quatre ans après son arrivée. La Vieille Dame a coché plusieurs noms pour le remplacer. Et celui qui revient régulièrement dans les médias est celui d'Arkadiusz Milik. Le Napoli réclame 50 M€ pour laisser filer son buteur mais à un an de la fin de son contrat, le Polonais pourrait coûter moins cher à la Juve. Si ce dossier n'aboutissait pas, les Bianconeri ont également Edin Dzeko, qui devrait quitter la Roma, dans leur viseur ou encore Raul Jimenez, l'attaquant de Wolverhampton. D'autres noms sont également sortis dans la presse, comme celui d'Alexandre Lacazette, dont l'avenir à Arsenal semble s'assombrir. Il y a aussi Duvan Zapata, auteur d'une bonne saison avec l'Atalanta. Toujours dans le domaine offensif, Douglas Cousta est lui aussi annoncé sur le départ, et il intéresserait plusieurs équipes, dont le PSG. Pour remplacer le Brésilien, la Juve a plusieurs pistes. Des joueurs de Serie A sont suivis par le club de Turin, à l'image de Nicolò Zaniolo de l'AS Roma ou de Federico Chiesa de la Fiorentina, devenu un serpent de mer depuis plusieurs mercatos à la Juve. Au milieu, Jorginho a également été mentionné, mais il était certainement lié à Sarri, son ancien coach, qui l'avait déjà fait venir avec lui à Chelsea. Enfin, la Juventus suit de près le jeune Facundo Pellistri, 18 ans, qui évolue à Peñarol, en Uruguay. Mais la concurrence sera rude sur ce dossier, puisque les deux équipes de Manchester et l'Olympique Lyonnais seraient également sur les rangs pour le faire venir.

Officiels

Le LOSC a officialisé le transfert d'Angel Gomes ! En fin de contrat avec Manchester United, où il avait refusé de prolonger, il signe à Lille. Avant d'être prêté à Boavista, le club filial. En fin de contrat justement à Boavista, le gardien Helton Leite (29 ans) a signé un contrat de 5 ans avec Benfica. Pedro quitte Chelsea. L'Espagnol a officialisé son départ sur les réseaux sociaux ce dimanche. L'international de la Roja devrait s'engager libre de tout contrat du côté de la Roma. D'ailleurs, le Brésilien Willian a fait de même, et a annoncé qu'il quittait les Blues. Lui est plutôt annoncé du côté d'Arsenal la saison prochaine... Enfin, Carlos Tevez a signé une prolongation d'une saison avec son club formateur, Boca Juniors. Le voilà désormais lié au club argentin jusqu'en 2021.