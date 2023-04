Nice : Didier Digard évoque le côté positif de l’affaire Galtier

La suite après cette publicité

L’affaire Galtier continue de faire parler. Elle s’est notamment invitée à la conférence de presse d’avant match de Didier Digard. En amont de cette rencontre capitale pour la suite de la saison de l’OGC Nice après le match nul de l’aller en Suisse (2-2), l’entraîneur de 36 ans a dû répondre à plusieurs questions sur ce sujet et son poids dans la vie du groupe niçois. «Très sincèrement j’en parle qu’aux conférences de presse, j’ai envie de dire parce que dans le vestiaire, c’est plus un sujet. Ca peut être dans certaines têtes peut-être même si je ne le ressens pas. Mais c’est plus un sujet de discussion puisqu’on sait que maintenant il va falloir s’armer de patience pour laisser la justice travailler. Donc voilà, c’est plus un sujet de discussion entre nous», a confié le technicien français avant de poursuivre sur la place que prenait cette affaire et s’il elle ne gâchait pas un peu la bonne saison européenne du club : «d’un côté oui on ne peut pas nier que cette affaire prend de la place et de la lumière. Mais de l’autre, comme je l’ai dit, au sein du vestiaire au sein du club je n’ai pas ce ressenti. J’ai vraiment le ressenti d’un club prêt à tout donner pour vivre une aventure extraordinaire».

Didier Digard est ensuite revenu sur les côtés positifs de l’affaire Galtier pour lui. «D’un point de vue personnel, ça peut paraître bizarre, mais je pense que c’est en train de me faire du bien parce que ça m’a permis de prendre un peu de recul. Même si je voulais me l’imposer, on sait que le football c’est compliqué, on est souvent à fond la tête dans le guidon. La ça m’a permis de prendre un peu de recul et encore une fois de réaliser tout ce qui s’était passé et tout ce qui se passe et le plaisir que c’est de diriger cette équipe. donc ça peut paraître bizarre mais à titre personnel je pense que ça m’a fait du bien. Après d’un point de vue collectif, j’ose espérer et c’est pas du tout le ressenti que j’ai que ça pollue pas mes joueurs parce que ça me dérangerait qu’il se retrouve malgré eux embêtés dans une situation en étant aussi proche d’un événement historique pour le club et pour le football français faut le rappeler aussi», a tempéré l’entraîneur niçois. Enfin, Didier Digard a rappelé que le club ne pratiquait pas l’omerta dans cette affaire. «On est autorisé (à parler de l’affaire Galtier, ndlr), il n’y a pas de contre indication (…) Moi ce que j’aimerais c’est qu’il y ait des choses claires, définies par la justice, et que de là on puisse s’exprimer».

