Angers - OL : Cliton Mata fier de la prestation de son équipe

Après la large victoire de son équipe sur Angers (0-3), Clinton Mata n’a pas caché sa joie au micro de DAZN, et a salué la prestation de ses coéquipiers. «Aujourd’hui, on peut dire qu’on a fait un match complet. On peut être fier de notre prestation, même s’il y a encore des choses à améliorer. Je pense que les 3 points sont hyper importants pour pouvoir approcher les équipes qui sont juste devant nous. Il y a aussi la confiance, ce qui est également important pour le match de jeudi», a-t-il analysé.

Mais le joueur a par ailleurs indiqué que certains points étaient encore à travailler pour l’OL, si le club voulait garder le rythme.«On a encore des choses à améliorer, tout n’est pas parfait, mais je pense qu’on peut être encore plus performants. On va répéter ça dans la semaine», a-t’il expliqué après la rencontre.