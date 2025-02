Luca Zidane continue de bluffer tout le monde

La fratrie Zidane continue son petit bonhomme de chemin. Si Enzo a déjà raccroché les crampons avant de fêter ses 30 ans, Theo Zidane débute dans le monde pro avec Cordoba, étant plutôt performant en deuxième division espagnole, alors qu’Elyaz Zidane, le plus jeune, évolue avec les équipes de jeunes du Betis. Mais celui qui a la meilleure carrière pour l’instant n’est autre que Luca Zidane, le portier.

La suite après cette publicité

Après deux bonnes saisons à Eibar, où il s’est consacré comme un des tout meilleurs gardiens de la D2 ibérique, il s’est engagé avec Granada, équipe reléguée de Liga au terme de la saison dernière, et donc logiquement grande favorite pour remonter. Si les résultats de l’écurie andalouse sont légèrement décevants - elle pointe à la 8e position à 3 points des places de play-offs - le Marseillais est plutôt bon.

La confirmation

Ce week-end encore face à Mirandés (0-0), il a été très bon sur sa ligne, réalisant plusieurs interventions qui ont permis aux siens de conserver le point du nul. Malgré une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un mois entre septembre et octobre, le joueur formé au Real Madrid ne déçoit pas. Les changements d’entraîneur pendant sa blessure et l’arrivée d’un nouveau gardien expérimenté dans l’effectif, Diego Mariño, en cours de saison, n’ont rien changé, il reste indiscutable et performant dans les cages des Granadinos.

La suite après cette publicité

Surtout, il démontre une force de caractère à toute épreuve. Le 3 décembre dernier, lors des 32e de finale de Copa del Rey, il avait été le principal artisan de la qualification de son équipe face à Zaragoza, arrêtant deux tentatives rivales lors de la séance de tirs au but et en en inscrivant un, étant le troisième tireur de son équipe, ce qui est très rare pour un gardien. Il est même surnommé San Luca à Grenade, Saint Luca, en référence au surnom d’Iker Casillas, San Iker. Avec un Zidane à ce niveau, Granada peut encore espérer accrocher le wagon de la montée, pendant que le gardien français continue de prouver qu’il mérite une chance en Liga, que ce soit avec Granada ou un autre club…