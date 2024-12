Real Madrid : excellente nouvelle pour Kylian Mbappé

Buteur, puis sorti sur blessure contre l’Atalanta Bergame, en Ligue des Champions, Kylian Mbappé (25 ans) a été touché musculairement et contraint de sortir en première période. Un coup du sort qui a jeté un flou sur la présence de l’international français d’ici aux derniers matches de l’année, lui qui était absent lors du nul concédé chez le Rayo Vallecano. Finalement, son nom figure bien dans le groupe sélectionné par Carlo Ancelotti pour affronter Pachuca, en finale de la Coupe Intercontinentale. En déplacement à Doha, l’attaquant madrilène ne sait pas encore s’il va jouer ou non. Alors qu’il est encore dans sa phase de récupération à sa blessure fixée à dix jours initialement, l’ancien du PSG annonce être apte.

Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé se sent remis de sa blessure qui l’a empêché de jouer contre le Rayo Vallecano et affirme qu’il est prêt à débuter contre Pachuca, lui qui est à la recherche de son deuxième titre en tant que joueur du Real Madrid. Le numéro 9 s’est entretenu à la fois avec les médecins, les récupérateurs et le staff technique. Il a transmis à tous sa confiance en assurant que son rétablissement était complet. La décision finale sera prise après la séance d’entraînement d’aujourd’hui. Ce sera donc à Carlo Ancelotti de décider, mais Kylian Mbappé serait donc apte pour débuter cette finale internationale, dans un stade de Lusail qui l’avait vu perdre la finale de la Coupe du monde 2022, contre l’Argentine.