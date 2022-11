Vidéo : Twitter en folie après la masterclass de Rashford

La suite après cette publicité

Grâce à sa victoire face au voisin Gallois (3-0), l’Angleterre finit sa phase de poule de la plus belle des manières et décroche la première place. Un succès que les Three Lions doivent en grande partie à Marcus Rashford auteur d’une prestation monumentale. L’attaquant de Manchester United ouvre le score d’un coup franc merveilleux et clôture la marque d’un raid étourdissant. Une masterclass saluée par la twittosphère.