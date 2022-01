Peter Bosz dresse un bilan positif de l'OL version 2022

Invaincu en ce début d'année 2022, l'Olympique Lyonnais pointe toujours à une décevante onzième place en Ligue 1. Après le match nul contre le Paris Saint-Germain (1-1), et les victoires à Troyes (0-1) et face à l’AS Saint-Etienne (1-0), Peter Bosz, l'entraineur du club rhodanien, a malgré tout dressé un bilan positif tout en espérant du mieux dans l’utilisation du ballon : «quand on regarde les points, je suis 'OK'. On a fait un match nul contre le PSG, où l'on pouvait aussi gagner. Les deux autres matchs, tu gagnes 1-0, ce ne sont pas des grands matchs, surtout pas avec le ballon, mais on n'a pas pris de but et les adversaires n'ont pas eu d'occasion. Ça c'est bien, on était bien en défense. Mais on doit mieux faire avec le ballon».

Au micro d'OL PLAY, le technicien néerlandais a par ailleurs mis en exergue la mentalité du collectif qu'il juge bien mieux en ce début d'année : «il y a du mieux dans l’état d’esprit, depuis le match face à Lille. C’est déjà autre chose. L’intensité dans les matchs est mieux qu’avant, c’est bien. Ne pas avoir pris de buts c’est pas mal non plus, on doit être solides défensivement», a ainsi ajouté le tacticien de 58 ans. A noter que Lyon reste à 9 points de l’Olympique de Marseille qu’il affrontera en match en retard le 1er ou le 10 février prochain.