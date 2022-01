OL-OM : les possibles dates de l'Olympico

La suite après cette publicité

Le match entre Lyon et Marseille, qui avait été arrêté en novembre dernier suite a un jet de bouteille sur Dimitri Payet, fait encore parler de lui. Le journal l’Equipe rapporte ce mardi que l’Olympique de Marseille ne va pas saisir le CNOSF, qui était pourtant sa dernière voie de recours pour contester la décision de la LFP qui a décidé de rejouer le match. La rencontre pourrait donc se jouer le 26 janvier ou le 2 février prochain, mais ça se passerait sans les internationaux non européens, ce qui serait un coup dur pour l’OL, obligé de se passer notamment de ses Sud-Américains.

Lyon serait privé pour cette rencontre des deux Brésiliens Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, qui sont deux éléments indispensables de la formation de Peter Bosz, alors que du coté marseillais, seuls Gerson et Konrad de la Funte seraient potentiellement absents. Les dirigeants olympiens contestent le fait d’avoir laissé volontairement traîner les choses pour arriver à cette situation alors que du côté des Gones, le quotidien sportif explique que l’on ne souhaiterait pas disputer ce choc de Ligue 1 sans le duo de milieu de terrain brésilien. Pour le moment, la Ligue n’a pas encore choisi l’une des deux dates pour ce match et il ne serait pas impossible que cet Olympico se joue à une date encore différente.