Le coup de pression de Paulo Dybala à la Juventus, le cauchemar de Gareth Bale pour son retour avec Tottenham régale l'Angleterre

Le retour cauchemardesque de Gareth Bale à Tottenham amuse l'Angleterre

De l'autre côté de la Manche, Metro Sport se régale de la fin de match de folie entre West Ham et Tottenham, hier. Alors que les Spurs menaient 3-0 à la 82e minute, ils ont encaissé 3 buts dans les dix dernières minutes et ont dû concéder le match nul (3-3). Mais surtout, les Londoniens avaient la victoire acquise lorsque José Mourinho a fait rentrer Gareth Bale et tout a basculé. De retour sept ans plus tard, le Gallois a été gâté pour ses premiers pas. Pour le quotidien, l'attaquant est «passé de Madrid à la maison des fous» ! Forcément, les premières minutes de Bale pour son retour en Premier League étaient très attendues alors avec ce scenario cruel, les tabloïds s'en donnent à cœur joie ce matin. Le Mirror fait dans le jeu de mot et utilise le nom de Bale pour qualifier ce retournement de situation d'«incroyable» ! Le journal parle carrément de «retour cauchemardesque» pour le Gallois qui a assisté impuissant à la déroute des siens. Le Daily Star s'amuse également de ce scénario tragique et estime que Bale n'a pas pu éviter la «faiblesse mentale des joueurs de Mourinho.» Le joueur prêté par le Real Madrid s'attendait sûrement à retour au pays plus calme…

Paulo Dybala se fait entendre à Turin

En Italie ce qui fait l'actualité ce matin, c'est le coup de pression de Paulo Dybala ! Lors du match nul face à Crotone (1-1), samedi, l'Argentin est resté sur le banc et visiblement cela ne lui a pas plu. Tuttosport en fait sa Une et indique que «Dybala a la rage des champions» ! Selon quotidien turinois, «Dybala était déçu de ne pas être entré en jeu à Crotone, il s'est fâché avec Paratici mais il prêt à jouer contre Kiev en Ligue des champions, cette semaine.» Cela n''empêche pas la Vieille Dame de vouloir boucler le dossier de sa prolongation rapidement. La Juve a un objectif en tête rapporte encore Tuttosport : «trouver un accord sur une prolongation de contrat d'ici janvier, afin d'éviter les complications.» Pour le Corriere dello Sport, «Dybala est le sauveur de Pirlo» ! «Sans CR7, la Juve ne peut pas se passer de la Joya en Ligue des Champions.» Voilà qui a de quoi mettre un peu la pression à Andrea Pirlo.

Ronald Koeman s'affirme à Barcelone

Enfin, on termine ce tour de la presse en Catalogne où Ronald Koeman fait la couverture de Sport ce matin. Et selon le quotidien, l'entraîneur blaugrana «passe à l'attaque». Le technicien néerlandais a évoqué tous les sujets sensibles qui touchent son club et cela se traduit en quatre points. Tout d'abord le mercato : Koeman veut «attirer Memphis Depay lors du mercato hivernal». Une information qui fait d'ailleurs la Une de Mundo Deportivo qui reprend les envies de Koeman sur le marché des transferts. Deuxième point évoqué par Sport, la relation avec Lionel Messi qui est «très satisfaisante» selon lui. Il est aussi question de la gestion du départ de Luis Suarez, cet été, des élections pour la présidence du club dans les prochains mois et également de son avenir personnel qui pourrait en dépendre. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas est serein et affiche ses ambitions : ramener le Barça en haut de l'affiche par le travail ! Voilà qui est clair.