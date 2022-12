L’OGC Nice blinde Badredine Bouanani

La suite après cette publicité

L’OGC Nice a annoncé ce vendredi en début de soirée la prolongation de son jeune ailier droit Badredine Bouanani (18 ans), et ce après signé son premier contrat professionnel en juillet dernier. Le renouvellement du bail prendra effet au 1er janvier 2023. S’il n’a pas pu goûter à l’équipe première cette saison, le natif de Lille réalise un bel exercice avec la réserve, inscrivant 4 buts en 5 rencontres de National 3 - Corse-Méditerranée.

« Il est arrivé de son club formateur, Lille, l’été dernier quelques jours après son titre aux Jeux méditerranéens avec l’équipe de France. Six mois après son contrat professionnel signé sur la Côte d’Azur, les premiers pas de Badredine Bouanani avec l’escouade de Lucien Favre en amical et à l’entrainement comme avec l’équipe fanion du centre de formation ont confirmé ses belles prédispositions offensive. (…) Prometteur, le numéro 35 rouge et noir peut jouer au poste de milieu offensif de couloir ou deuxième attaquant. Pendant la préparation de l’automne, il a célébré ses 18 ans avec deux passes décisives contre le Standard de Liège (4-1) lors du stage à Marbella », peut-on ire dans le communiqué du Gym.

