Le FC Barcelone mise sur l'Espoir autrichien Yusuf Demir

Le FC Barcelone et le SK Rapid Vienna ont trouvé un accord pour le transfert de Yusuf Demir pour la saison 2021/22. Il s'agit d'un prêt payant de 500 000 euros. Le transfert de l'attaquant autrichien de 18 ans dispose d'une option d'achat non obligatoire d'une valeur de 10 millions d'euros.

Le gaucher d'1m73 arrive au Barça en provenance du Rapid Vienne, où il a joué les deux dernières saisons en équipe première et après avoir disputé 31 matchs et marqué six buts. Il peut évoluer dans différentes positions d'attaque, sur les côtés, mais également dans l'entrejeu.