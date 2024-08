Leicester : la provocation de Jamie Vardy aux supporters de Tottenham

Sur la pelouse de Leicester, les Foxes recevaient Tottenham pour une rencontre qui s’annonçait alléchante. D’entrée, les Spurs ont mis leur empreinte dans le jeu et ont vite commencé à se montrer de plus en plus menaçants. À la demi-heure de jeu, c’est finalement Pedro Porro qui a permis aux Londoniens de prendre l’avantage grâce à une belle tête croisée (0-1, 29e). Leicester est revenu dans la partie grâce à Jamie Vardy. Increvable, la légende des Foxes s’est retrouvée seule au second poteau après un centre de Fatawu. Une aubaine pour le buteur de 37 ans qui a envoyé une tête puissante dans le but vide (1-1, 58e).

Provoqué et bousculé par les supporters des Spurs, Jamie Vardy s’est même offert une petite provocation visant les supporters londoniens. Montrant le logo de la Premier League et mimant le chiffre un suivi du chiffre zéro, l’attaquant anglais de 37 ans voulait rappeler son palmarès en comparaison à celui de Tottenham, toujours vierge de titre de Premier League. Un moyen aussi de rappeler l’incroyable épopée des Foxes lors de la saison 2016. Artisan majeur aux côtés de Riyad Mahrez et N’Golo Kanté, Vardy a remis l’église au milieu du village en se moquant de Tottenham, club souvent pointé du doigt pour son faible palmarès.