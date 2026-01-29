SPL
Al-Hilal : le corner rentrant totalement dingue de Ruben Neves
Le football réserve parfois des gestes de classe. Ce jeudi soir, Ruben Neves l’a prouvé. Alors que son équipe d’Al-Hilal défie actuellement Al-Qadsiah, le Portugais de 28 ans a ouvert le score de la plus belle des manières.
ZackNaniTV @ZackNaniTV – 18:42
8' : HEIN QUOI ?? IL A VRAIMENT TENTÉ UN CORNER RENTRANT PTDR ???Voir sur X
ET C'EST PASSÉ SHBHJZEHJSBHJS 😹😹😹
Quel GOLAZOOO de Ruben Neves ! 1-0 pour Al-Hilal ! 🔵
D’un corner rentrant, Neves a libéré les siens en envoyant le cuir dans la lucarne opposée. Un geste rare qui n’a pas manqué de faire lever les foules. Quelques minutes plus tard, Nahitan Nandez a finalement égalisé pour les locaux. Tout reste à faire dans cette rencontre comptant pour la 19e journée de Saudi Pro League.
