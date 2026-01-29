Al-Hilal : le corner rentrant totalement dingue de Ruben Neves

Le football réserve parfois des gestes de classe. Ce jeudi soir, Ruben Neves l’a prouvé. Alors que son équipe d’Al-Hilal défie actuellement Al-Qadsiah, le Portugais de 28 ans a ouvert le score de la plus belle des manières.

D’un corner rentrant, Neves a libéré les siens en envoyant le cuir dans la lucarne opposée. Un geste rare qui n’a pas manqué de faire lever les foules. Quelques minutes plus tard, Nahitan Nandez a finalement égalisé pour les locaux. Tout reste à faire dans cette rencontre comptant pour la 19e journée de Saudi Pro League.