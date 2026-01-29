Menu Rechercher
Commenter 1
SPL

Al-Hilal : le corner rentrant totalement dingue de Ruben Neves

Par Josué Cassé
1 min.
Ruben Neves @Maxppp

Le football réserve parfois des gestes de classe. Ce jeudi soir, Ruben Neves l’a prouvé. Alors que son équipe d’Al-Hilal défie actuellement Al-Qadsiah, le Portugais de 28 ans a ouvert le score de la plus belle des manières.

La suite après cette publicité
ZackNaniTV
8' : HEIN QUOI ?? IL A VRAIMENT TENTÉ UN CORNER RENTRANT PTDR ???

ET C'EST PASSÉ SHBHJZEHJSBHJS 😹😹😹

Quel GOLAZOOO de Ruben Neves ! 1-0 pour Al-Hilal ! 🔵
Voir sur X

D’un corner rentrant, Neves a libéré les siens en envoyant le cuir dans la lucarne opposée. Un geste rare qui n’a pas manqué de faire lever les foules. Quelques minutes plus tard, Nahitan Nandez a finalement égalisé pour les locaux. Tout reste à faire dans cette rencontre comptant pour la 19e journée de Saudi Pro League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Rúben Neves

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Rúben Neves Rúben Neves
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier